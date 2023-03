Liechtenstein convoca 23 jogadores para o duelo com Portugal

Na capital portuguesa, o Liechtenstein vai ser ainda comandado pelo austríaco Rene Pauritsch, técnico que abandonou o cargo de selecionador já durante o mês de março, para comandar o Vaduz, mas que estará à frente da equipa durante as duas primeiras jornadas do apuramento.



O treinador de 49 anos chamou 23 jogadores, incluindo sete precisamente do Vaduz, equipa que esta temporada fez história ao tornar-se na primeira formação do Liechtenstein a marcar presença numa fase de grupos de uma competição da UEFA, neste caso a Liga Conferência Europa.



O duelo entre Portugal e Liechtenstein vai ser disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com Portugal a atuar três dias depois no Luxemburgo.



O jogo de 23 de março vai marcar a estreia do espanhol Roberto Martínez como selecionador português, depois de ter sucedido a Fernando Santos em janeiro.



O Grupo J de qualificação para o Euro2024 inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.



Lista dos 23 convocados do Liechtenstein:



- Guarda-redes: Benjamin Buchel (Vaduz), Lorenzo Lo Russo (Freienbach, Sui) e Justin Ospelt (Dornbirn, Aut).



- Defesas: Jens Hofer (Solothurn, Sui), Andreas Malin (Rot-Weiss Rankwei, Aut), Martin Marxer (Muri Gümligen, Sui), Lars Traber (Vaduz), Marco Wolfinger (Balzers), Sandro Wolfinger (Balzers) e Sehyan Yildiz (Eschen/Mauren).



- Médios: Niklas Beck (Eschen/Mauren), Noah Frommelt (Kosova Zurique, Sui), Nicolas Hasler (Vaduz), Jacob Lorenz (Vaduz), Simon Lüchinger (Vaduz), Lívio Meier (Eschen/Mauren), Adrin Netzer (Vaduz), Aron Sele (Chur 97, Sui), Sandro Wieser (Vaduz) e Fabio Wolfinger (Balzers).



- Avançados: Noah Frick (Montlingen, Sui), Philipp Gassner (C Dornbirn 1913, Aut) e Dennis Salanovic (Talavera del la Reina, Esp).