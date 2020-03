Liga alemã de futebol prolonga suspensão até 30 de abril

“Procuramos uma forma de retomar a atividade. Mas não é realista imaginar jogar com público esta temporada”, afirmou Christian Seifert, após uma assembleia em videoconferência com os clubes dos dois principais escalões alemães.



Os 36 emblemas da primeira e da segunda divisões aprovaram, por unanimidade, o prolongamento da interrupção recomendada pela Bundesliga, na semana passada, depois de as competições terem sido suspensas em 16 de março último, até à próxima quinta-feira.



Após a conclusão de 25 das 34 jornadas previstas, o Bayern Munique lidera com 55 pontos, mais quatro do que o Borussia Dortmund, que tem um de vantagem sobre o Leipzig, terceiro classificado.



“Temos de esperar que volte a ser possível jogar com alguma normalidade”, acrescentou Seifert.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Na Alemanha, registaram-se 61.913 infeções confirmadas e 583 mortes, segundo o mais balanço feito na segunda-feira pelo Instituto Robert Koch.