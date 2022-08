Liga alemã parte como Bayern favorito

O Bayern Munique perdeu o goleador polaco Lewandowski, que se transferiu para o FC Barcelona, mas nem esse dado afeta o favoritismo dos bávaros para nova conquista do campeonato.



A equipa orientada por Julian Nagelsmann contratou o avançado Sadio Mané ao Liverpool e o defesa De Ligt à Juventus, bem como o lateral Mazraoui e o médio Gravenberch, ambos ex-Ajax, e o jovem avançado Mathys Tel, ao Rennes.



O Bayern parte em busca de um novo título, numa caminhada que vai começar frente ao Eintracht Frankfurt, vencedor da Liga Europa, que conta no seu plantel com os portugueses Aurélio Buta e Gonçalo Paciência.



Borussia Dormund na perseguição



O principal opositor do Bayern Munique deverá ser o Borussia Dormund, que conquistou dois campeonatos antes de se iniciar este ciclo dos bávaros, este ano sem o avançado norueguês Haaland, que vai jogar no Manchester City.



Para colmatar a saída, o Dortmund, do português Raphael Guerreiro, contratou Karim Adeyemi aos austríacos do Salzburgo e Sebastian Haller aos neerlandeses do Ajax, para além de reforçar a defesa com Sule, que alinhava no rival.



No entanto, a época está a arrancar com uma má notícia, uma vez que o costa-marfinense Haller foi diagnosticado com um tumor maligno nos testículos e vai estar afastado da equipa por tempo indeterminado para efetuar os tratamentos necessários.



Na luta pelos lugares cimeiros também se espera que estejam o Bayer Leverkusen, que contratou o avançado Adam Hlozek, e o Leipzig, do português André Silva, que se reforçou com o defesa David Raum e médio Xaver Schlager.



Na liga alemã de futebol evoluem também outros dois jogadores portugueses: Tiago Tomás no Estugarda e Diogo Leite no União Berlim.



O campeonato alemão será o mais representado na edição deste ano da Liga dos Campeões, com cinco equipas: Bayern Munique, Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig e Eintracht Frankfurt (como vencedor da Liga Europa).