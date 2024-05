Liga brasileira retomada após inundações no sul do país

, dia em que estava previsto disputar-se já a nona ronda.Ainda assim, nota a CBF em comunicado,No fundo, a competição vai aproveitar datas FIFA, destinadas às competições de seleções, para recuperar tempo perdido, dando ainda esta exceção à regra aos três clubes do Rio Grande do Sul, Grémio, Internacional e Juventude, fortemente afetados pela "catástrofe".“Ficamos felizes porque a grande maioria dos clubes entendeu o que estamos a passar no Rio Grande do Sul. Tomámos algumas medidas paliativas para retomarmos e minimizar o desequilíbrio”, destacou o presidente do Grémio, Alberto Guerra, citado em comunicado.As inundações que atingiram várias cidades do sul do Brasil há um mês afetaram mais de dois milhões de pessoas, causando 169 mortos e 630 mil desalojados, enquanto 56 continuam desaparecidos.