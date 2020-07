Liga checa de futebol acaba antes de tempo devido a surto num clube

"Devido à obrigatória quarentena para o Opava, não é possível acabar a temporada nas datas acordadas pelos clubes [02 de agosto]", pode ler-se num comunicado da Liga.



Um dos jogadores do emblema acusou positivo a um teste à covid-19, pelo que as autoridades sanitárias impuseram uma quarentena de duas semanas para todos os elementos do plantel, que lutava para se manter na máxima categoria.



Com o abandono da fase de descida, o Opava fica na primeira divisão, assim como as outras 15 equipas que disputaram a época 2019/20, juntando-se a dois promovidos.



O Slavia de Praga sagrou-se campeão, com Viktoria Plzen, Sparta de Praga, Jablonec e Slovan Liberec apurados para as competições europeias.



