Liga Conferência Europa. Santa Clara encara a prova sem medo

No dia em que a equipa parte para a Macedónia da Norte, o dirigente fez, em declarações à agência Lusa, a antevisão da presença europeia do Santa Clara, marcada para quinta-feira, com o encontro diante do Shkupi para a Liga Conferência Europa.”, declarou.Rui Cordeiro avançou estar confiante na “inteligência” da equipa técnica e disse esperar que os jogadores “”.”, apontou.Na época 2020/21, o Santa Clara alcançou o sexto lugar da I Liga de futebol, alcançando pela primeira vez os lugares de acesso às competições europeias, apesar de a formação açoriana ter participado em 2002 na Taça Intertoto por convite.”, afirmouE acrescentou: “”.





Dar tudo sem deslumbramentos







Rui Cordeiro disse ficar “estupefacto” quando encara o “caminho” da equipa açoriana nos últimos anos: “Sou o presidente mais orgulhoso do futebol português”.Questionado sobre se a presença europeia poderá ter consequências negativas para a sustentabilidade do clube na I Liga, Rui Cordeiro afirmou que não se trata de um “passo demasiado grande” para o Santa Clara.Cordeiro salientou que a equipa não está em “bicos de pés”, nem está “aburguesada”, referindo que “” no conjunto açoriano, frisando que o objetivo para a época 2021/22 é “invariavelmente a manutenção” no primeiro escalão.”, concluiu.A época oficial do Santa Clara começa com a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual os açorianos irão defrontar o os macedónios do Shkupi, em 22 e 29 de julho, com o primeiro jogo em Skopje.

Caso se apure, o Santa Clara enfrentará Olimpija Ljubljana ou Birkirkara na fase seguinte da nova prova europeia, ditou o sorteio realizado na segunda-feira em Nyon (Suíça).