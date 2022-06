Liga das Nações – 3.ª edição – 3.ª jornada

- Vai ser apenas o 4.º confronto na história frente à Chéquia.- Ainda não houve empates nos jogos entre ambos.- 3 jogos – 2 vitórias para Portugal e 1 para a Chéquia.- Curiosamente todos os 3 jogos foram… em fases finais de Europeus!!!Euro 1996 – Portugal-0 Chéquia -1

Euro 2008 – Portugal-3 Chéquia-1 (Deco, Ronaldo e Quaresma)





Euro 2012 – Portugal -1 Chéquia-0 (Ronaldo)



- O último confronto foi mesmo esse no Euro 2012… o jogo dos quartos de final do Euro 2012 com a vitória por 1-0 e a passagem às meias-finais.



- Melhores marcadores portugueses frente à Chéquia:



1.º - Ronaldo – 2 golos





2.ºs – Deco e Quaresma – 1 golo



NOTAS SOBRE O ADVERSÁRIO:



- Vêm de 3 jogos sem perder.



- 4 jogos em 2022 – 1 vitória, 1 derrota e 2 empates.



- Nesses 3 jogos sem perder marcaram em todos, mas… também sofreram em todos.



- Depois de terem terminado o ano de 2021 sem sofrer golos nos últimos 3 jogos, sofreram em todos neste ano de 2022.



- Últimos 9 jogos – apenas 1 derrota, foi frente à Suécia no "play off" de apuramento para o Mundial 2022, o que faz com que estejam eliminados do Mundial.



SELEÇÃO de PORTUGAL – JOGO 653



- Portugal completou com a Suíça… 652 jogos na sua história.



- Com a Chéquia será o jogo 653 (!)



- Ronaldo-188, Moutinho-145, Figo-127, Pepe-126 e Nani-112; são os 5 mais internacionais por Portugal.



- Dos jogadores no ativo, o que está mais perto do "top 5" é Rui Patrício, que soma 103 internacionalizações.



- Dos convocados, o que está mais próximo da 100.ª internacionalização é William Carvalho com 72.



SÉRIES ATUAIS



- Apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos.



- 2 derrotas foram no Euro 2020 (jogado em 2021) frente à Alemanha e Bélgica, e a outra frente à Sérvia no apuramento para o Mundial 2022.



- Vimos de uma série de 4 jogos consecutivos sem perder (Turquia, Macedónia do Norte, Espanha e Suiça).



LIGA DAS NAÇÕES



- Esta é a 3.ª participação da seleção na Liga das Nações, sempre na Liga A.



- 14 jogos – 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota.



- Apenas temos 1 derrota nesta competição, frente aos atuais detentores do troféu, a França. (Novembro 2020, 0-1)



- São 26 golos marcados e apenas 9 golos sofridos nos 14 jogos.



NÚMERO 100



- Fernando Santos completa hoje… 100 jogos à frente de Portugal.



PEPE



- Pepe, se hoje jogar, passa a ser o 3.º jogador mais internacional de sempre, igualando Luis Figo com 127 internacionalizações.