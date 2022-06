Liga das Nações – 3.ª Edição

2018/19 – PORTUGAL2020/21 – França- Neste Grupo 2 vamos defrontar a Espanha, a República Checa e a Suíça.- Apenas com os suíços já jogamos na Liga das Nações, com as outras duas seleções vai ser uma estreia.- Vai ser o 39.º confronto na história frente à Espanha.- A Espanha venceu por 16 vezes, Portugal apenas por 6. (houve 16 empates)- Os últimos 2 jogos realizados foram 2 particulares, ambos terminaram 0-0.- E mais, os últimos 4 jogos realizados, todos deram empate (!). Três 0-0 e um 3-3. (esse do último Mundial 2018)- Portugal está há 5 jogos sem perder com a Espanha. Última derrota foi em junho 2010 (há 12 anos), nos oitavos de final do Mundial da África do Sul.- Pela 1.ª vez vamos defrontar a Espanha na Liga das Nações.- Últimos 23 jogos apenas perderam 2 jogos (!)- Um deles foi frente à França precisamente na final da última Liga das Nações.- A outra derrota foi frente à Suécia no apuramento para o Mundial 2022.- São os atuais finalistas vencidos da Liga das Nações.- Portugal completou com a Macedónia do Norte… 650 jogos na sua história.- Com a Espanha será o jogo 651 (!)- Ronaldo-186, Moutinho-144, Figo-127, Pepe-124 e Nani-112; são os 5 mais internacionais por Portugal.- Dos jogadores no ativo, o que está mais perto do "top 5" é Rui Patrício, que soma 102 internacionalizações.- Dos convocados, o que está mais próximo da 100.ª internacionalização é William Carvalho com 71.- Apenas 3 derrotas nos últimos 19 jogos.- 2 derrotas foram no Euro 2020 (jogado em 2021) frente à Alemanha e Bélgica, e a outra frente à Sérvia no apuramento para o Mundial 2022.- Vimos de uma série de duas vitórias consecutivas. (Turquia e Macedónia do Norte)- Esta é a 3.ª participação da seleção na Liga das Nações, sempre no Grupo A.- 12 jogos – 8 Vitórias, 3 empates e 1 derrota.- Apenas temos 1 derrota nesta competição frente aos atuais detentores do troféu, a França. (Novembro 2020, 0-1)- São 21 golos marcados e apenas 8 golos sofridos nos 12 jogos.- O último jogo nesta competição foi no dia 17 novembro 2020, Croácia-2 Portugal-3. (Ruben Dias-2 e João Félix marcaram os golos)- Vai ser frente à Espanha o nosso 13.º jogo na Liga das Nações, que seja… de sorte!