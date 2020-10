Liga das Nações: Croácia soma primeiros pontos no Grupo 3 ao bater Suécia

A formação da casa chegou ao intervalo a ganhar, graças a um tento de Nikola Vlasic, mas, na segunda parte, aos 66, os suecos conseguiram restabelecer a igualdade, com Marcus Berg a limitar-se a ‘empurrar’ grande passe de Emil Forsberg.



Já sobre o final, aos 84 minutos, os croatas chegaram ao golo da vitória, por intermédio de Andrej Kramaric, depois de uma assistência de Ivan Perisic.



Nas duas primeiras jornadas, Croácia e Suécia haviam perdido ambos os encontros, frente a Portugal e França, que hoje de defrontam em Saint-Denis, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa), para discutir a liderança do agrupamento.



Os croatas perderam por 4-1 em Portugal e por 4-2 em França, enquanto os suecos sofreram as duas derrotas em casa, por 1-0 face aos campeões do mundo e por 2-0 face aos detentores do título europeu, por culpa de dois golos de Cristiano Ronaldo.



Na quarta jornada, marcada para quarta-feira, a Croácia recebe a França e Portugal é anfitrião da Suécia, em encontro marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.