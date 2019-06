Liga das Nações leva Portugal ao quinto lugar do `ranking` da FIFA

Lusa Comentários 14 Jun, 2019, 12:43 | Futebol Internacional

A seleção portuguesa, orientada por Fernando Santos, era em abril sétima da classificação da FIFA, ainda liderada pela Bélgica, mas a vitória na Liga das Nações permitiu a Portugal aproximar-se da Inglaterra, a apenas 21 pontos.



Na fase final da nova competição da UEFA, a equipa das ‘quinas’ venceu nas meias-finais a Suíça, por 3-1, e na final a Holanda, por 1-0, em jogos disputados no Porto.



A Inglaterra, que terminou em terceiro, mantém o quarto lugar no ‘ranking’ da FIFA, a Suíça desceu do oitavo para o nono, e a finalista vencida Holanda subiu da 16.ª para a 14.ª posição.



O triunfo português ‘empurrou’ ainda a vice-campeã mundial Croácia da quinta para a sexta posição, num ‘top-10’ em que também o Uruguai caiu duas posições (8.º), e a Espanha subiu duas (7.ª).



A um dia de arrancar a Copa América, a competição mais importante de seleções na América do Sul, o Brasil, anfitrião da prova, é terceiro classificado e o primeiros dos sul-americanos, seguido do Uruguai, em oitava, e da Argentina. em 11.º.



Das seleções treinadas por portugueses, a Colômbia, de Carlos Queiroz, desceu uma posição e é 13.ª, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, mantém o 37.º posto, e o Burkina Faso, de Paulo Duarte, caiu também um lugar, para 59.º.



Entre os países de Língua Oficial Portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 76.º lugar, seguindo de Moçambique e Guiné-Bissau, muito próximos, no 117.º e 188.º lugares, respetivamente.



Guiné-Bissau é um dos países que disputará a partir de 21 de junho a CAN (Taça das Nações Africanas), bem como Angola, que na classificação da FIFA é 123.ª.



- ‘Ranking’ da FIFA em 14 de junho:



1. (1) Bélgica, 1.747.



2. (2) França, 1.718.



3. (3) Brasil, 1.681.



4. (4) Inglaterra, 1.652.



5. (7) Portugal, 1.631



6. (5) Croácia, 1.621.



7. (9) Espanha, 1.617.



8. (6) Uruguai, 1.615.



9. (8) Suíça, 1.605.



10. (10) Dinamarca, 1.586.



(...)



13. (12) Colômbia, 1.580.



37. (37) Coreia do Sul, 1.467.



59. (58) Burkina Faso, 1.381.



76. (76) Cabo Verde, 1.319.



117. (117) Moçambique, 1.163.



118. (118) Guiné-Bissau, 1.158.



123. (122) Angola, 1.142.



182. (183) Macau, 936.



185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.



200. (195) Timor-Leste, 879.