Liga das Nações: Mbappé dá vitória tangencial à França na Suécia

Em Estocolmo, Didier Deschamps promoveu a estreia do central do Leipzig Dayot Upamecano com a camisola dos ‘bleus' e o regresso de Adrien Rabiot, médio da Juventus, que não atuava pela França há mais de dois anos.



Contudo, foi o ‘prodígio' do Paris Saint-Germain que voltou a ‘brilhar', marcando o único tento da partida pouco antes do intervalo, aos 41 minutos, num lance em que beneficiou de um ressalto de bola, antes de bater o guardião Robin Olsen e anotar o 14.º golo pela seleção gaulesa.



A França poderia ter sido dilatado o resultado na fase final, só que Antoine Griezmann desperdiçou uma grande penalidade aos 90+5 minutos, depois de Victor Lindelof ter derrubado Anthony Martial dentro da área, num ‘duelo' entre companheiros de equipa no Manchester United.



Com o triunfo, a França ocupa o segundo lugar do Grupo 3 da Liga das Nações A, com três pontos, os mesmos de Portugal, que lidera o agrupamento após ter goleado a vice-campeã mundial Croácia por 4-1.



Na próxima terça-feira, os franceses recebem os croatas, naquela que será a reedição da final do Mundial2018, enquanto Portugal visita a Suécia.