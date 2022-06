Liga das Nações: Polónia dá a volta e vence País de Gales

Depois de uma primeira parte em 'branco', Jonathan Williams colocou os forasteiros na frente, com um golo aos 52 minutos, em remate cruzado à entrada da área, mas os polacos responderam aos 72, pelo jovem médio Jakub Kaminski, de apenas 19 anos, que, na área, tirou um adversário da frente e empatou a partida.



A reviravolta aconteceu já aos 85 minutos, num remate de Karol Swiderski, depois de receber um ressalto saído do calcanhar de Rhys Norrington-Davies.



Bélgica e Países Baixos, que se defrontam na sexta-feira, em Bruxelas, são as outras equipas que integram o Grupo 4.



O primeiro lugar do grupo é o único que dará acesso à 'final four' da prova, cuja primeira edição foi conquistada por Portugal, no Porto, em 2019, enquanto a segunda foi vencida pela França, no ano passado.