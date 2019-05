Liga das Nações. Rúben Neves diz que Portugal está proibido de errar e que é "perfeito" jogar em casa

Lusa Comentários 28 Mai, 2019, 17:09 | Futebol Internacional

"É uma competição diferente do que estamos habituados. Temos todas as condições para nos podermos preparar muito bem e sabemos que não há margem de erro. É uma competição para ganhar", afirmou Rúben Neves em conferência de imprensa, minutos antes do segundo treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O médio do Wolverhampton, que tem 10 jogos pela seleção nacional, confessou que espera "brevemente" marcar o seu primeiro golo com a camisola das 'quinas' e considerou que Portugal pode beneficiar de jogar a Liga das Nações em casa.



"Jogar em Portugal é perfeito. Temos um excelente público e esperamos que o estádio esteja cheio para nos ajudarem a chegar ao grande objetivo", disse o jogador de 22 anos.



Apesar de ter tido uma época desgastante em Inglaterra, Rúben Neves negou qualquer tipo de desgaste e admitiu que é positivo para os jogadores que a primeira semana de trabalho seja em regime aberto, com os jogadores a terem apenas que se apresentar nos treinos.



"Isso é muito bom para nós. Estamos na fase final da época e é muito importante aproveitar o máximo de tempo com a família. Foi uma excelente escolha do selecionador e da equipa técnica. É uma grande ajuda para os jogadores. Todos temos a responsabilidade que estamos ao encargo da seleção, mesmo podendo ir a casa", referiu o jogador formado no FC Porto.



Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19h45. Um dia depois, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19h45.



Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19h45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15h00.