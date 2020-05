Liga de futebol em Israel regressa a 30 de maio

Os jogadores podem regressar aos treinos no domingo, revelou a associação de Ligas Profissionais de Futebol de Israel em comunicado, depois de ter chegado a acordo com o Ministério da Saúde.



O ministério estabeleceu diretrizes específicas para prevenção de contágios com o novo coronavírus, que permitem que as equipas da primeira e segunda divisão possam voltar a jogar no final do mês.



No entanto, os jogadores devem permanecer confinados em casa e só podem sair para treinar até a data do regresso à competição.



Foi ainda estabelecido que devem entrar de imediato em quarentena se alguma colega de equipa ou elemento da equipa técnica contrair a covid-19. Devem deslocar-se para os treinos na sua viatura particular e a temperatura será controlada antes de cada sessão de trabalho.



Israel regista até ao momento 238 mortes em mais de 16.300 casos de infeção confirmados.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.