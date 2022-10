Liga Desportiva perde pontos no Moçambola por falta de comparência

A equipa tinha solicitado o adiamento do jogo devido à ausência do técnico Dário Monteiro, ao serviço da seleção moçambicana de sub-20, e de outros quatro atletas, também ao serviço de seleções.



No entanto, a Liga Moçambicana de Futebol alegou que a justificação não se aplica para ausências nos escalões de formação.



No campo do Songo, os três pontos da vitória foram atribuídos à equipa da casa, que reforçou a liderança, deixando a Liga Desportiva de Maputo com os mesmos sete, caindo para a última posição.



O Black Bulls, campeão em título, empatou a dois golos frente ao Incomáti e passou a ter a companhia do Costa do Sol no segundo lugar.



O Costa do Sol venceu por 2-0 na receção ao Ferroviário de Nacala.



Dos seis jogos da jornada, outros dois estão por realizar.



O embate entre o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário de Lichinga está marcado para segunda-feira e o jogo entre Ferroviário da Beira e Vilankulo foi adiado devido a compromissos internacionais da formação beirense.