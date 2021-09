Liga dos Campeões. Ajax preparado para defrontar "a grande equipa do Sporting"

Erik ten Hag, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os campeões portugueses, considerou que a comparação entre o Ajax e o Sporting, tanto na filosofia, como na aposta na formação, faz todo o sentido.

"Acho que a filosofia e o estilo do futebol têm muitas semelhanças. Isso também se aplica à educação de jovens. O Sporting produziu uma excelente academia e muitos bons jogadores de futebol. Pense em pérolas como Cristiano Ronaldo e Figo. Isso merece um grande elogio", realçou.

O treinador admite que o Ajax só estará no auge "na primavera", embora destaque que a equipa está pronta para defrontar o Sporting e procurar a conquista dos três pontos.

"Vamos ter uma grande equipa no jogo de amanhã [quarta-feira]. Espero um confronto intenso entre duas equipas que vão jogar no ataque. O Sporting é uma equipa muito agressiva, que joga para a frente e faz isso com uma intensidade muito alta", reconheceu.

Por sua vez, o sérvio Dusan Tadic vai ao encontro do discurso do treinador, garantindo que a equipa está em boa forma para o arranque da Liga dos Campeões.

"Vamos dar o nosso melhor para vencer. Acho que sim, que pode ser um jogo chave. Quem quer passar para a fase seguinte tem de marcar e, por isso, todos os jogos são importantes", frisou.

Diante dos `leões`, a formação de Amesterdão irá contar com o regresso do guarda-redes Maarten Stekelenburg, mas de fora ficam Davy Klaassen, por lesão, e Zakaria Labyad, que já representou o Sporting, em 2012/13, por se encontrar doente.

O Ajax defronta na quarta-feira o Sporting, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:00 horas, em jogo da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo espanhol Sánchez Martínez.