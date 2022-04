Liga dos Campeões. Bernardo Silva rejeita ansiedade, mas admite "pressão boa" no City

“Ansiedade, acho que não temos, mas pressão sim. A pressão boa, de ganhar, porque estamos nos momentos importantes. Queremos tê-la porque queremos títulos”, afirmou, em conferência de imprensa, na véspera da receção ao Atlético Madrid, da primeira mão dos quartos de final da ‘Champions’.



O futebolista luso considerou tratar-se de uma partida “muito difícil”, porque as equipas se conhecem e estão habituadas “a jogar desafios onde a pressão é muito alta”.



“É uma equipa muito agressiva, com e sem bola, que não nos vai dar muito espaço”, anteviu, referindo-se aos ‘colchoneros’, nos quais milita o colega de seleção João Félix.



Bernardo Silva defendeu que os ‘citizens’ estão agora “mais bem preparados para estes momentos do que antes”, devido a “uma questão de experiência” e ao facto de o treinador catalão Pep Guardiola já levar seis anos ao comando, com os jogadores a saberem “o que fazer nos bons e nos maus momentos”.



“Não sabemos o que esperar. Se nos vão pressionar muito alto ou se vão ficar atrás. Não espero um jogo aberto. Não é o que o Atlético costuma fazer. As equipas inglesas não jogam como eles e isso vai ser o mais difícil”, concluiu.