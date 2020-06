Liga dos Campeões em Lisboa é "motivo de orgulho", afirma Pedro Proença

“Ter a confiança da UEFA para receber pelo menos sete jogos da fase final da Liga dos Campeões é sinal de orgulho, mas também da qualidade que as infraestruturas do futebol profissional têm. Algumas, como são o caso das escolhidas, são de excelência e isso deve ser valorizado por todos nós”, elogiou Pedro Proença.



Os estádios da Luz e de Alvalade, respetivamente de Benfica e Sporting, vão receber em agosto a ‘final a oito’ da competição, em campos neutros e em apenas um jogo, conforme anunciou hoje a UEFA.



Pedro Proença louvou igualmente a federação, que, no seu entender, revelou “uma vez mais uma grande capacidade organizativa”, o que, em seu entender, “permite colocar Portugal como palco da elite do futebol europeu".



O encontro decisivo estava previsto para o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, que, em maio de 2018, tinha derrotado a ‘casa’ do Benfica nesta ‘corrida’.



Os jogos referentes aos quartos de final, meias-finais e final da prova disputar-se-ão assim em Lisboa, entre os dias 12 e 23 de agosto, por força das circunstâncias extraordinárias, fruto da pandemia covid-19.



A edição de 2019/20 da ‘Champions’, que foi suspensa em março devido à pandemia, vai ser reatada com os restantes quatro jogos dos oitavos de final, seguindo-se o desfecho inédito em campos neutros.



Segundo a UEFA, Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain aguardam a segunda mão dos embates dos ‘oitavos’ (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea), agendados para 07 e 08 de agosto, no Porto ou em Guimarães, caso não sejam jogados nos recintos dos clubes.



Nessa altura, já vai ser conhecido o alinhamento dos ‘quartos’, a disputar entre 12 e 15 de agosto, e das ‘meias’, em 18 e 19 de agosto, uma vez que o sorteio destas fases ficou marcado para 10 de julho.