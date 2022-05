Liga dos Campeões. “Estamos no intervalo e devemos ignorar o resultado da primeira mão”

O clube britânico, no qual alinha o internacional português Diogo Jota, parte com uma vantagem de dois golos para o segundo jogo, a ser disputado na terça-feira, em Villarreal, com o vencedor a garantir um lugar na final, agendada para 28 de maio, no Stade de France, em Paris.



“Sabemos que estamos apenas no intervalo e devemos ignorar o resultado da primeira mão. Queremos ir lá [ao Estádio de la Cerámica] sabendo que eles vão dar tudo. Vai ser difícil, mas é completamente normal, porque é uma meia-final e nunca esperámos que fosse fácil”, alertou o técnico germânico, acrescentando que a sua equipa deve realizar um “bom jogo” na terça-feira, tal como aquele que conseguiu em Anfield Road, na semana passada.



Durante a conferência de imprensa de antevisão, Klopp salientou que esta "meia-final é o jogo mais importante para o Liverpool, pelo que não importa o que aconteceu nas últimas semanas ou o que acontecerá nas próximas”.



“Nunca sabemos se voltaremos a jogar uma meia-final e se teremos outra oportunidade de ir à final. Temos uma equipa excecional, mas nada é certo. Às vezes, é preciso sorte. Queríamos muito chegar onde estamos e, agora, queremos ir à final. Se o Villarreal for melhor do que nós e se se apurar, parabéns", observou.



Para o experiente treinador, de 54 anos, que nos últimos dias renovou contrato com o emblema inglês até 2026, será preciso “estar pronto para sofrer, face aos momentos em que será necessário defender”, porém deixando claro que a “abordagem geral” ao jogo não passa por segurar a vantagem de dois golos conseguida na primeira mão.



Por fim, disse estar à espera que o Villarreal “pressione alto” no campo e salientou “a certeza de que Unai Emery [técnico dos espanhóis] fará alguns pequenos ajustes para se adequar ao estilo de jogo do Liverpool em pouco tempo”.



O encontro tem início agendado para as 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio de la Cerâmica, em Villarreal, e será dirigido pelo holandês Danny Makkelie.



Caso ultrapassem o conjunto espanhol, os ingleses vão medir forças com o vencedor do embate de quarta-feira entre o Manchester City e o Real Madrid, no qual os ingleses vão defender a vantagem de um golo na segunda mão, depois de terem vencido em casa os 'merengues', por 4-3.