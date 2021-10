Liga dos Campeões. FC Barcelona vence pela primeira vez, Salzburgo aproxima-se dos ‘oitavos’

Em Camp Nou, o central Gerard Piqué assinou o primeiro tento dos catalães na presente edição da prova, ainda na primeira parte, garantindo a vitória por 1-0 sobre o conjunto ucraniano, em vésperas da receção ao Real Madrid, no ‘el classico’ da Liga espanhola, agendado para domingo.



Aos 34 anos, Piqué tornou-se o jogador mais velho de sempre a marcar pelo FC Barcelona na ‘Champions’ e ainda igualou o antigo futebolista brasileiro Roberto Carlos como o defesa com mais golos na história da competição (16).



Após derrotas com Bayern Munique (3-0) e Benfica (3-0), a formação comandada por Ronald Koeman passou a somar três pontos, ocupando o terceiro lugar do Grupo E, atrás dos bávaros (seis) e dos 'encarnados' (quatro), que hoje se defrontam no Estádio da Luz, a partir das 20:00. Já o Dinamo segue no último posto, com um ponto.



Em Salzburgo, a formação da casa bateu por 3-1 o Wolfsburgo e somou a segunda vitória seguida no Grupo G, com um golo de Karim Adeyemi e dois de Noah Okafor, sendo que, pelo meio, Lukas Nmecha ainda empatou para os germânicos.



O Salzburgo comanda o grupo com sete pontos, mais cinco face ao Wolfsburgo e ao Sevilha, que hoje visita o Lille, último, com um ponto.