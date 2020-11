Liga dos Campeões. Francesa Stéphanie Frappart vai ser a primeira mulher a arbitrar um jogo

Stéphanie Frappart, de 36 anos, já tinha sido a responsável pela arbitragem da Supertaça europeia que opôs o Liverpool ao Chelsea (agosto de 2019), tendo sido a primeira mulher a apitar na segunda divisão francesa (2014) e, depois, na Ligue 1 (2019), onde se estreou num embate entre o Lyon e o Marselha, de André Villas-Boas.



No cenário europeu, Frappart também foi a primeira mulher a liderar um encontro oficial internacional masculino (Malta contra Letónia, em 06 de setembro na Liga das Nações), e arbitrou os seus dois primeiros encontros da Liga Europa em 22 de outubro (Leicester-Zorya Louhansk), e 26 de novembro (Grenada-Omonia Nicosia).



Na sua estreia na ‘liga milionária', no estádio da Juventus, de Cristiano Ronaldo, em Turim, a árbitra vai liderar uma equipa composta pelos franceses Hicham Zakrani, Mehdi Rahmouni (árbitros auxiliares), Karim Abed (quarto árbitro), e Benoît Millot e Willy Delajod no vídeo árbitro (VAR).