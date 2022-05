Liga dos Campeões. Guardiola nega que goleada do Barcelona ao Real Madrid o ajude para jogo no Bernabéu

“Só pude ver os melhores momentos dessa partida. Não a vi por inteiro, nem estive a analisar os detalhes. Sei que o Carlo [Ancelotti, treinador do Real Madrid] fez algo, do ponto de vista tático, que não é normal fazer, por isso acho que esse jogo não nos irá ajudar em nada esta quarta-feira”, disse o treinador do Manchester City, na conferência de imprensa de lançamento da partida Real Madrid-Manchester City, da segunda mão das meias-finais.



Quanto ao jogo de quarta-feira, Guardiola fez a sua previsão: “Nestes jogos, há momentos de controlo, momentos de transição. Não serão 90 minutos iguais. Na primeira mão, poderíamos ter conseguido um resultado melhor, mas sabíamos que a eliminatória seria decidida em ambos os jogos. Para eliminares o Real Madrid tens de te sair bem na primeira e na segunda mão”.



Questionado sobre as ‘baixas’ para quarta-feira, o técnico espanhol confirmou que John Stones não estará apto e que Kyle Walker já treinou hoje e que poderá integrar a equipa, remetendo para quarta-feira a decisão sobre essa possibilidade.



Por seu lado, o internacional belga Kevin De Bruyne está convicto de que se verão duas equipas muito ofensivas no jogo de quarta-feira, no Santiago Bernabéu, mas prevê, também, um jogo “muito diferente” do da primeira mão.



“Estamos num bom momento. A única coisa que nos podem criticar é por não termos conquistado a Liga dos Campeões, mas sempre estivemos na luta para a vencer. A nossa regularidade tem sido incrível e amanhã [quarta-feira] é mais um passo para esse objetivo. Veremos duas equipas muito ofensivas e um jogo muito diferente da primeira mão”, disse o internacional belga durante a conferência de imprensa.



De uma coisa não tem dúvidas, que Pep Guardiola vai preparar ao detalhe o jogo: “Seja qual for o jogo, ele prepara-nos bem. Mesmo que seja contra uma equipa de uma divisão inferior, não descura o mínimo detalhe. Eu entendo que as pessoas falem muito mais deste jogo, mas ele prepara-o da mesma maneira, ao nível de detalhes, do que todos os outros”.



O elogio a Guardiola estende-se ao plano individual: “Ajudou-me a evoluir de várias maneiras. Não sei se seria assim com outro treinador. O que ele fez com tantos jogadores tem sido incrível, embora eles também tenham trabalhado no duro para isso. Se não o escutarmos atentamente e se não trabalharmos arduamente, não melhoramos”.



O Manchester City defronta na quarta-feira o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, depois de ter vencido a equipa ‘merengue’ na primeira mão, em Inglaterra, por 4-3.