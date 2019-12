Liga dos Campeões. Liverpool joga com o Atlético de Madrid

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões decorreu ao final da manhã desta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.





Pedro Pinto deu início ao sorteio e exibiram-se imagens do percurso das equipas que participam nesta fase da Liga dos Campeões.



A final será em Istambul.



Kelly Smith, ex-internacional por Inglaterra, ajudou no sorteio.



Altintop, embaixador da final da “Champions” deste ano, também esteve presente no palco do sorteio.





Eis o quadro completo dos jogos:





Dortmund-Paris Saint Germain





Real Madrid-Manchester City





Atalanta-Valência





Atlético de Madrid-Liverpool





Chelsea-Bayern de Munique





Lyon-Juventus





Tottenham-Leipzig





Nápoles-Barcelona



Os jogos da primeira mão realizam-se nos dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro, e as partidas da 2.ª mão nos dias 10, 11, 17 e 18 de março.