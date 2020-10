Liga dos Campeões. Manchester United vence no regresso da competição

Nos primeiros dois jogos da tarde, a Juventus, ainda sem Cristiano Ronaldo, foi a Kiev vencer o Dínamo local. Morata marcou os dois golos partida, na estreia de Andrea Pirlo como treinador, na liga dos Campeões. O Club Brugge, por sua vez, surpreendeu o Zenit. Na Rússia, a equipa belga venceu por 2-1 com um golo nos instantes finais da partida.





Nas partidas jogadas às 20h00, um grande duelo entre PSG e Manchester United no Parque dos Príncipes. Apesar da pressão inicial dos parisienses, foi o United a chegar ao golo. Grande penalidade (repetida) de Bruno Fernandes, a bater Keylor Navas pela primeira vez nesta noite.





No início da segunda metade, o PSG chegou ao empate com um autogolo de Anthony Martial. Lance infeliz do internacional francês que ao tentar cortar um canto de Neymar, acabou por colocar a bola na própria baliza. O resultado final ficou estabelecido com Marcus Rashford a rematar de forma certeira, depois de ultrapassar Danilo Pereira.





Noutras partidas, o Barcelona recebeu e goleou o Ferencvaros. A equipa de Ronald Koeman venceu por 5-1, com Lionel Messi a abrir o marcador de grande penalidade, no Camp Nou. O Chelsea e o Sevilha não foram além de um nulo em Stamford Bridge e em Roma, a Lazio venceu o Borussia de Dortmund por 3-1.





O RB Leipzig, semifinalista da prova na temporada passada, recebeu e venceu o Istambul Basaksehir por 2-0, com dois golos de Angeliño. Em França, o Rennes fez a estreia oficial na Liga dos Campeões. Recebeu o Krasnodar e empatou a um golo.





Esta quarta-feira vão ser disputados mais oito jogos, com destaque para a estreia do FC Porto frente ao Manchester City, em Inglaterra, naquela que é o primeiro jogo da equipa treinada por Sérgio Conceição na prova milionária.