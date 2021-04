Liga dos Campeões. Mbappé ‘guia’ PSG na neve de Munique

A jogar na neve do Allianz Arena, em Munique, o PSG, finalista vencido da edição passada, com o internacional luso Danilo de início, entrou no encontro diante do campeão em título, praticamente, a vencer, indicando que queria vingar a final de Lisboa.