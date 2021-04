Liga dos Campeões. Mbappé recupera de toque na coxa e está apto para jogo com Manchester City

A informação foi avançada hoje pelo treinador da equipa parisiense, com Mauricio Pochettino a confirmar que não conta apenas com o defesa esquerdo Juan Bernat e com o guarda-redes Alexandre Letellier.



Mbappé, uma das ‘estrelas’ do PSG, saiu tocado no último jogo na Liga francesa, sendo substituído as 87 minutos, na vitória em casa do Metz, por 3-1.



O avançado francês, de 22 anos, é esta época o segundo melhor marcador da 'Champions', com oito golos, atrás do norueguês Erling Haaland (10), cuja equipa, o Borussia Dortmund, foi eliminada nos quartos de final.



Na quarta-feira, o PSG, que na última época foi finalista vencido da competição, recebe o Manchester City, na primeira mão das meias-finais da 'Champions', em jogo com início às 20h00 (horas de Lisboa).