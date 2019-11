Liga dos Campeões. Resultados das partidas

No Grupo A, o PSG continua apenas com vitórias recebendo e vencendo o Club Brugge pela margem mínima. O Real Madrid teve o resultado mais volumoso da noite, com uma goleada por 6-0. Rodrygo, jovem dos Merengues, foi a estrela da noite com três golos marcados.



No Grupo B, o Bayern confirmou o favoritismo frente ao Olympiacos e venceu por 2-0. O Tottenham foi a Belgrado golear o Estrela Vermelha por 4-0, com dois golos de Son.



O Manchester City passou mal em Milão, conseguindo um empate a um golo. Ederson teve de sair por lesão e Claudio Bravo foi expulso por falta sobre Ilicic. Kyle Walker entrou para a baliza e conseguiu manter a igualdade até ao fim. Já o Shakhtar esteve a perder por 3-1 com o Dínamo de Zagreb mas conseguiu alcançar o empate já perto de centésimo minuto de jogo. Ambos os jogos dizem respeito ao grupo C.



No Grupo D, Douglas Costa foi o herói para a Juventus, ao conseguir marcar o golo da vitória da Vecchia Signora aos 90+3 minutos, numa vitória por 2-1. O Atlético foi surpreendido e derrotado em Leverkusen, pelo Bayer, por 2-1.



Grupo A:



Paris Saint Germain 1 -0 Club Brugge



Real Madrid 6 - 0 Galatasaray



Grupo B:



Bayern Munique 2 -0 Olympiacos



Estrela Vermelha 0 - 4 Tottenham



Grupo C:



Dínamo Zagreb 3 - 3 Shakhtar Donetsk



Atalanta 1 - 1 Manchester City



Grupo D:



Lokomotiv Moscovo 1 - 2 Juventus



Bayer Leverkusen 2 - 1 Atlético de Madrid