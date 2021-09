Liga dos Campeões. Ronaldo salva Manchester United nos descontos

No dia em que se tornou o futebolista com mais jogos na história da competição (178), Cristiano Ronaldo assinalou o momento com um golo decisivo em Old Trafford, aos 90+5 minutos, e consumou a reviravolta do Manchester United sobre o Villarreal (2-1), no Grupo F, já depois de Paco Álcacer adiantar os espanhóis e o ex-portista Alex Telles empatar para os ‘red devils’.