Liga espanhola arranca em 14 e 15 de agosto e termina em maio de 2022

A final da Taça do Rei será disputada em 23 de abril de 2022 e a Supertaça da Espanha, disputada no sistema de 'final four', decorrerá de 12 a 16 de janeiro de 2022, de acordo com o calendário divulgado pelo organismo federativo.



Após um interregno no estádio Cartuja, em Sevilha, devido à pandemia de covid-19, a Supertaça da Espanha da próxima época retornará à Arábia Saudita, tal como sucedeu em 2020.



O Athletic Bilbau, vencedor da Supertaça, defrontará o campeão espanhol Atlético Madrid na primeira meia-final, e, na segunda, o FC Barcelona, vencedor da Taça do Rei, enfrentará o Real Madrid, vice-campeão.



A final da Supertaça de Espanha acontecerá em 16 de janeiro de 2022, no Estádio King Abdullah em Jeddah.