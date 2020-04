Liga espanhola encoraja recurso dos clubes ao desemprego parcial

"Os clubes devem iniciar os seus processos de redução do tempo de trabalho (ERTE) por motivo de força maior, para atenuarem o impacto negativo que a covid-19 produz no setor e para poderem garantir o restabelecimento posterior", refere a Liga, em comunicado.



As ERTE permitem a redução do tempo de trabalho e, consequentemente, a redução da remuneração, bem como a suspensão temporária dos contratos.



Segundo o diário Marca, a LaLiga estima que as perdas totais do setor poderão chegar a 956,6 milhões de euros, se o campeonato nacional, a Liga dos Campeões e a Liga Europa não forem retomados.



Caso o campeonato retome, mas à porta fechada, as perdas poderão ser de 303,4 milhões de euros e se houver público serão somente de 156,4 milhões.



As perdas serão repartidas, estando em estudo que os jogadores assumam entre 46 a 49 por cento, mas até ao momento ainda não há acordo entre a Liga e a associação de futebolistas (AFE).



Entretanto, jogadores de várias equipas, incluindo FC Barcelona e Atlético de Madrid, aceitaram reduções de salário na ordem dos 70 por cento, para ajudarem os clubes a suportar as consequências económicas do momento.



