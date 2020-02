Liga Europa. António Salvador à procura do melhor resultado possível

António Salvador mostrou-se esperançado num bom resultado.

Ao concretizar a sua ideia afirmou: “Sabemos que vamos ter um jogo difícil. O Rangers já defrontou uma grande equipa portuguesa, o FC Porto, e estamos cientes das dificuldades da eliminatória. Há que fazer amanhã o melhor resultado possível para ultrapassar em casa o Rangers. O objetivo é ganhar o próximo jogo. Chegar à final? Pensamos num jogo de cada vez".









O Rangers, refira-se, empatou (1-1) no Dragão e venceu em casa (2-0 o FC Porto na fase de grupos da Liga Europa.Salvador foi também questionado sobre o caso Marega e sobre o caso adiantou: "O Braga já se pronunciou, como toda a gente. É o momento de agir. As autoridades estão cá para agir e analisar o que se passou. As pessoas têm de fazer do futebol uma festa, a festa das famílias. O que aconteceu em Guimarães tem acontecido noutros estádios".