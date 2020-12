Liga Europa. Apurados Benfica e Braga sonham ganhar os grupos

Os dois emblemas perdem no confronto direto com os líderes dos respetivos grupos, apesar da igualdade de pontos, e, por isso, o Benfica precisaria de fazer melhor do que o Rangers no grupo D, e o SC Braga melhor do que o Leicester, no grupo G, ambos em jogos da sexta e última jornada da fase de grupos.As "águias" são as primeiras a entrar em campo, visitando o Standard Liège (17h55 de Lisboa), num grupo em que os escoceses do Rangers se deslocam a casa dos polacos do Lech Poznan, frente aos quais são favoritos.

"Há fatores que nos podem favorecer, como ser o primeiro no grupo, que nos dá mais hipóteses no sorteio (dos 16 avos de final)”, lembrou na quarta-feira o treinador Jorge Jesus, em relação à importância de vencer, embora tenha admitido que não imagina o Rangers a perder pontos.





A equipa encarnada deverá apresentar um conjunto de jogadores que não são habitualmente titulares como: Helton Leite, Diogo Gonçalves, Ferro, Pedrinho, Cervi e Seferovic.



O SC Braga tem um cenário semelhante ao Benfica, precisando também de fazer melhor do que o Leicester.





Zé Carlos, Nuno Sequeira e Abel Ruiz poderão ser novidades no "onze" inicial dos minhotos.







A equipa "arsenalista" recebe os ucranianos do Zorya Luhansk, a partir das 20h00, enquanto os ingleses recebem o AEK Atenas.

"Mais importante é a qualificação, era o objetivo prioritário. Se pudermos aliar a isso ficar em primeiro, vamos fazê-lo, não dependemos de nós, mas vamos entrar determinados e com confiança", disse na antevisão o técnico Carlos Carvalhal.