Liga Europa. Benfica e FC Porto ao ataque e Sporting a gerir vantagem

Os bracarenses não conseguiram inverter o desaire da semana passada (3-2), na Escócia, e acabaram por ceder nova derrota, desta vez em casa, por 1-0. Ryan Kent anotou o único tento da partida, que atirou a formação comandada por Rúben Amorim para fora da prova.Benfica e FC Porto tentam emendar as derrotas da primeira mão dos 16 avos, ambas por 2-1, e capitalizar os golos solitários obtidos fora de casa, nas visitas ao Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen, respetivamente.O tento de Pizzi, de grande penalidade, deixou a eliminatória em aberto para os encarnados, que voltaram aos triunfos na segunda-feira, perante o Gil Vicente (1-0), para o campeonato, antes de receberem o líder da liga ucraniana, orientado por Luís Castro, no Estádio da Luz, a partir das 20h00.Na equipa da Luz parece não haver baixas de última hora.Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos encarnados,, garantiu que a equipa irá à procura do resultado que lhe interessa para passar a eliminatória.O jogo será arbitrado pelo holandês Bjorn Kuipers.Antes, às 17h55, o FC Porto, que também vem de um triunfo suado para a I Liga, diante do Portimonense (1-0), é anfitrião dos alemães do Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, sendo que também os azuis e brancos conseguiram adiar as decisões da eliminatória, graças ao golo do colombiano Luis Díaz na primeira mão.Sem ausências a assinalar na equipa da Invicta e no lançamento do encontro o técnico dos portistas,, disse estar à espera de um jogo difícil mas confiou no potencial da sua equipa.O árbitro do desafio é o romeno Istvan Kovacs.À mesma hora, o Sporting joga no reduto do Basaksehir, em Istambul, depois de ter impedido um pleno de derrotas lusas nos jogos da primeira mão dos 16 avos, ao vencer os turcos por 3-1, com golos de Coates, Sporar e Vietto.Na equipa leonina há uma baixa por castigo: Luís Neto.Na antevisão do jogo o treinador adjunto,, revelou a ambição da equipa para repetir o triunfo do primeiro jogo.O árbitro do encontro a realizar no Estádio Fatih Terim, em Istambul, é o espanhol Mateu Lahoz.Eintracht Frankfurt, Basileia e Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, têm praticamente carimbada a presença nos “oitavos”, na sequência das vitórias robustas sobre Salzburgo (4-1), APOEL (3-0) e Espanyol (4-0), respetivamente.

Já a Roma, comandada por Paulo Fonseca, vai defender o triunfo obtido sobre os belgas do Gent (1-0), enquanto o Olympiacos, de Pedro Martins, terá de dar a volta ao desaire caseiro com o Arsenal (1-0).