Liga Europa. Benfica e SC Braga a uma vitória dos 16 avos de final

É este o cenário em que os dois clubes portugueses apenas dependem de si próprios para estarem na fase a eliminar da segunda competição da UEFA, no dia em que disputam a quinta ronda, ficando a faltar mais um jogo.Um empate pode também servir ambos, caso os terceiros classificados dos seus grupos não ganhem aos líderes, o Standard Liège ao Rangers, na Escócia (grupo D), e o Zorya Luhansk ao já apurado Leicester, na Ucrânia (grupo G).

A quinta jornada tem em ação também hoje a já apurada Roma, do treinador português Paulo Fonseca, que recebe os suíços do Young Boys (20h00), e o Tottenham, de José Mourinho, a um ponto (um empate) do apuramento na visita aos austríacos do LASK (17h55).





Minhotos precisam de repetir o regresso às origens







O primeiro a entrar em ação é o SC Braga, que, depois de dois jogos complicados com os ingleses (0-4 fora e 3-3 em casa), vai tentar voltar aos triunfos na Grécia, onde já triunfaram ingleses (2-1) e ucranianos (3-0).







Na reedição do primeiro duelo europeu entre clubes de Portugal e Grécia e também do primeiro jogo dos "arsenalistas" nas provas da UEFA, o conjunto de Carlos Carvalhal só precisa de replicar o que fizeram, há 54 anos, os comandados de Fernando Caiado.







Em 28 de setembro de 1966, em encontro da primeira mão da primeira eliminatória da Taça das Taças, perante 23.207 espetadores, os bracarenses venceram o AEK, em Atenas, por 1-0, graças a um golo de Luciano Marques da Silva, aos 26 minutos.





"Águias" quase, quase







O Benfica tenta fechar o apuramento na Luz, onde nunca perdeu para a Liga Europa.







Depois de na terceira ronda ter batido o recorde da prova, com o 24.º jogo consecutivo sem perder em casa (19 vitórias e cinco empates), com um sofrido 3-3 face ao Rangers, o "onze" de Jorge Jesus precisa do 20.º triunfo para seguir em frente.







Os encarnados, que ganharam nas duas anteriores receções a clubes polacos (1-0 ao Katowice, em 1993/94, e 5-1 ao Ruch Chorzow, em 1996/97), são amplamente favoritos, num jogo que pode marcar o regresso de Darwin, "pós" covid-19.







O jovem avançado uruguaio, que falhou o 2-2 na Escócia, tem sido a grande figura do Benfica na prova, com os três golos na Polónia e o tento que permitiu ao Benfica salvar um ponto na receção aos escoceses (3-3), já nos descontos, aos 90+1 minutos.







Caso triunfe, ou empate e o Standard não vença na Escócia, o Benfica repete o que conseguiu na anterior presença na fase de grupos da Liga Europa, na primeira época sob o comando de Jorge Jesus, em 2009/10, então perante Everton, AEK e BATE Borisov.