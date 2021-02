Liga Europa. Benfica e SC Braga com missões complicadas

Em 1991/92, na segunda eliminatória da Taça dos Campeões, os encarnados também empataram 1-1 em casa, na antiga Luz, e depois lograram uma vitória para a ‘lenda’ em Highbuty Park, por 3-1, após prolongamento, com dois golos de Isaías e um de Kulkov.As realidades são, porém, bem diferentes e, para manter a invencibilidade face aos "gunners", o Benfica terá, obrigatoriamente, de fazer bem mais do que vem exibindo – venceu apenas três dos últimos 11 jogos.Ao "esticar a manta" para o lado defensivo, o Benfica foi, por outro lado, menos presente em termos ofensivos, tendo escassas ocasiões claras para faturar, valendo-lhe um penálti – que ainda não teve em 20 jornada da I Liga – para faturar.Um empate a zero serve aos londrinos, que, assim, vão iniciar a ganhar o embate marcado para o Estádio Georgios Karaskaikis, no Pireu, em Atenas, a partir das 19h55 locais (17h55 em Lisboa) de quinta-feira, sem público, devido à pandemia da covid-19.





"Arsenalistas" com missão "impossível"







Os golos do bósnio Edin Dzeko, aos cinco minutos, e do suplente espanhol Borja Mayoral, aos 86, colocaram o conjunto comandado por Paulo Fonseca, ex-técnico do Sporting de Braga (2015/16), em excelente posição para chegar aos "oitavos".A Roma, que está quase na máxima força - sendo Nicolo Zaniolo, que ainda não jogou esta época, a sua grande baixa -, tem, assim, todo o favoritismo para seguir em frente.

O embate entre a Roma e o SC Braga está agendado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa) de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma.