Liga Europa. Benfica e SC Braga perseguem apuramento

Já na "poule" G, os bracarenses voltam a medir forças, agora em casa, com o adversário mais forte, os ingleses do Leicester, e vão tentar vingar a goleada (4-0) sofrida em solo britânico, sendo que a equipa, na qual alinha o português Ricardo Pereira, pode selar a passagem, desde que vença.Se a equipa de Jorge Jesus tem de vencer os escoceses e esperar que o Lech Poznan não triunfe frente ao Standard, em Liège, os "arsenalistas" de Carlos Carvalhal precisam igualmente de somar os três pontos para ficarem a um do apuramento e aguardar que o Zorya bata o AEK, em Atenas.

O Sporting de Braga é o primeiro a entrar em campo, pelas 17h55, e o Benfica entra em ação a partir das 20h00.