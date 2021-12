Liga Europa. Braga falha acesso aos "oitavos" e junta-se ao FC Porto nos "play-offs"

Os minhotos estiveram a vencer com uma grande penalidade convertida por Galeno, mas deixaram que os sérvios empatassem (1-1) da mesma forma, por Aleksandar Katai, e garantissem a qualificação direta para os "oitavos", enquanto líderes do Grupo F, com 11 pontos, mais um do que os "arsenalistas".A formação comandada por Carlos Carvalhal terá agora de disputar os "play-offs" de acesso aos oitavos de final, nos quais participarão os terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões, entre os quais o FC Porto.De resto, o Sporting de Braga consegue manter-se na competição porque o Midtjylland não conseguiu mais do que um nulo (0-0) no terreno do Ludogorets e, por isso, ficou na terceira posição, com menos um ponto dos que os minhotos.





No Grupo E, o Galatasaray garantiu o primeiro lugar graças a um empate 0-0 com a Lazio, terminando com mais três pontos do que os romanos, segundos e que ficaram à frente do Marselha, vencedor na receção ao Lokomotiv Moscovo, por 1-0.Depois de já ter assegurado a liderança do Grupo H e a presença nos "oitavos", o West Ham averbou a primeira derrota na competição, diante do Dinamo Zagreb (1-0), com o golo de Mislav Orsic a selar o segundo posto para os croatas.Na terceira posição ficou o Rapid Viena, que foi vencer por 1-0 a casa do Genk e atirou os belgas para fora das competições europeias.Os jogos do Grupo G, já com todas as posições definidas, serviram apenas para cumprir calendário e para terminar com a invencibilidade do líder Bayer Leverkusen. Os germânicos perderam por 1-0 frente ao Ferencvaros, mas mantiveram os três pontos de vantagem sobre o Betis, segundo, que também foi derrotado nesta ronda, pelo Celtic, terceiro.





Desta forma,, enquanto líderes dos respetivos grupos.Por seu lado,O sorteio dos "play-offs" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa está agendado para segunda-feira, em Nyon.