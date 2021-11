Liga Europa. Braga recebe Ludogorets à procura do apuramento

Um cenário que, a duas jornadas do final da fase de grupos, deixaria a equipa minhota inalcançável para os dois últimos classificados do agrupamento F, garantindo à partida que entrará, ou nos "play-off", ou diretamente nos oitavos de final da competição.





Lucas Piazon é a principal novidade nos eleitos para o jogo desta noite com o Ludogorets. O médio recuperou de uma entorse na tibiotársica do pé direito, contraída no jogo realizado na Bulgária, e entra agora nas opções do treinador, embora tudo indique que vai começar no banco de suplentes.



Para o embate desta noite, Diogo Leite e Al Musrati deverão ter especial atenção nas questões disciplinares, uma vez que estão em risco de exclusão e ficarão fora do jogo com o Midtjylland se forem sancionados com o cartão amarelo.







Na antevisão da partida o treinador Carlos Carvalhal considerou que o Sporting de Braga está na melhor fase da temporada e apontou para a vitória sobre o Ludogorets.



Os minhotos vêm de duas vitórias seguidas no campeonato e de cinco jogos sem sofrer golos, não perdendo há nove partidas consecutivas nas diversas competições.



“Sim (está na melhor fase da época), a equipa tem vindo a progredir. No ano passado, perdemos os dois primeiros jogos do campeonato e depois fomos progredindo, os jogadores foram percebendo as nossas ideias e atingimos um ponto que levou as pessoas a dizer que éramos uma das equipas que melhor futebol praticava. Este ano também não começámos bem, mas temos vindo a melhorar. Estamos no bom caminho e a evoluir, o que não quer dizer que estejamos já a jogar na perfeição, a equipa tem uma margem muito grande de progressão, sobretudo na eficácia ofensiva”, concretizou.



Os minhotos venceram os búlgaros, fora, na última ronda do grupo F (1-0), há duas semanas.



“Esperamos um adversário que pensa que tem que ganhar para continuar em prova. Vamos encarar o jogo como desde sempre o fazemos, com uma seriedade muito grande”, disse.





Esta época o modelo competitivo mudou, com os vencedores dos oito grupos da Liga Europa a entrarem diretamente nos "oitavos", enquanto os segundos colocados disputam os "play-off" - a que se juntam os terceiros da Liga dos Campeões -, ao passo que os terceiros classificados são relegados para a nova Liga Conferência Europa.No grupo F, o Sporting de Braga é segundo classificado, com seis pontos, menos um do que o Estrela Vermelha, enquanto o Midtjylland segue em terceiro, com dois, e o Ludogorets em quarto e último, com um.

O jogo de hoje com o Ludogorets, no Estádio Municipal de Braga, tem início às 20h00, com arbitragem do sueco Glenn Nyberg.