Liga Europa. Carvalhal leva jovem Hernâni para Roma

O defesa central brasileiro já não tinha sido opção na receção ao Tondela, no domingo, para a 20.ª jornada da I Liga (vitória por 4-2), ausência justificada então com gestão física do jogador, de 31 anos.



A maior novidade no lote de 21 jogadores que o técnico bracarense leva para Roma é Hernâni, avançado de 19 anos, da equipa B, pela qual já marcou cinco golos no Campeonato de Portugal.



Sequeira regressa aos eleitos após ter cumprido castigo diante do Tondela, enquanto Esgaio, castigado, é baixa confirmada, tal como os lesionados Rui Fonte, Moura, Iuri Medeiros, David Carmo e Castro.



Os bracarenses viajaram esta manhã para a capital italiana, onde, às 19h00, Carlos Carvalhal e um jogador farão a antevisão da partida, que antecede em uma hora o treino no Estádio Olímpico de Roma.



A partir das 20h00 de quinta-feira, na capital italiana, num jogo que será arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg, os minhotos vão tentar reverter a derrota por 2-0 sofrida na primeira mão, em Braga.



A lista dos 21 convocados:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Rogério.



Defesas: Zé Carlos, Sequeira, Tormena, Borja, Rolando e Bruno Rodgigues.



Médios: Al Musrati, André Horta, João Novais, Fransérgio, Piazon e Gaitán.



Avançados: Galeno, Abel Ruiz, Sporar, Hernâni, Ricardo Horta e Vítor.