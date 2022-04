Liga Europa. Final alemã em perspetiva

As margens foram curtas, mas tanto o 1-0 do RB na receção ao Rangers como o 2-1 do Eintracht em Londres ao West Ham foram justíssimos, a premiar as equipas que mais procuraram a vitória.



Angeliño, aos 85 minutos, fez o único golo na Red Bull Arena de Leipzig, executando um magistral "vólei" a 25 metros, que, finalmente, superou a coriácea defesa escocesa.



O Rangers, "carrasco" do Sporting de Braga na prova, voltou a estar muito acertado no plano defensivo, mas, em termos de ataque, pouco incomodou o "onze" de Domenico Tedesco. Aliás, o jogo foi mesmo muito parco em termos de ocasiões, sem um remate centrado que fosse na primeira parte.



O português André Silva esteve nos últimos 20 minutos do RB Leipzig, ocupando o lugar do espanhol Dani Olmo, numa clara opção de reforço do ataque.



Eintracht Frankfurt autoritário



Vitória alemã mais saborosa foi a do Frankfurt, conseguida no terreno do West Ham, uma das equipas inglesas mais fortes esta época, ocupando atualmente o sétimo lugar, em zona de apuramento para as competições europeias.



Os alemães entraram fulgurantes e, logo no primeiro minuto, chegaram ao golo no London Stadium, apontado por Ansgar Knauff.



O West Ham não tardou em reagir e criar perigo, dando clara ideia de que estava ali para outro resultado e, aos 21, chegou ao empate, com o golo de Michail Antonio.



A segunda parte manteve a mesma toada de ataque lançado das duas equipas e o golo surgiu aos 54 minutos, a colocar de novo o Eintracht na liderança.



Aos 69 minutos, chegou a pensar-se no empate, num lance em que Trapp estava batido, com o remate de Saïd Benrahma a passar rente ao poste.



Apesar da evidente vantagem do Eintracht Frankfurt, está tudo em aberto para o jogo da segunda mão, a disputar em 5 de maio.