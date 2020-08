Liga Europa. Inter e Sevilha em final inédita

Ainda com a denominação de Taça UEFA, os italianos foram dominantes nos anos 90, com vitórias em 1990/91, 1993/94 e 1997/98, enquanto os espanhóis já levantaram o troféu por cincos vezes, todas num período mais recente, em 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16.Apesar de serem dois emblemas com tradição e com presenças assíduas nas competições europeias, Inter e Sevilha nunca se cruzaram em jogos oficiais e vão protagonizar o primeiro duelo em Colónia, na Alemanha, no jogo mais importante da inédita fase final da Liga Europa, que decorreu em solo germânico devido à pandemia da covid-19.Além do troféu, o vencedor da Liga Europa tem ainda o extra de garantir o acesso à fase de grupos da "Champions" da próxima temporada, algo que, neste caso, já foi assegurado pelos dois clubes. O Inter foi segundo na Serie A, enquanto o Sevilha foi quarto em Espanha.

A final vai decorrer no RheinEnergie Stadion e está agendada para as 20h00 em Lisboa.