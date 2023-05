Liga Europa. Mourinho tenta chegar à final

Os italianos, que também contam com Rui Patrício, agora histórico na competição, chegam ao campo do Bayer Leverkusen com um valiosa vantagem de 1-0 obtida na primeira mão.Após a conquista da Liga Conferência Europa em 2021/22, na época de estreia da competição e naquele que é o primeiro troféu da UEFA de sempre da Roma, Mourinho pode levar a formação da capital a nova final, a nova conquista europeia e, com isso, alcançar o grande objetivo da temporada, que é a qualificação para a Liga dos Campeões.Através da Serie A, depois de alguns "trambolhões" nas últimas jornadas, esse cenário está cada vez mais difícil, com a Roma a ocupar o sexto lugar, a seis pontos do quarto lugar, ocupado pelo eterno rival Lazio, quando faltam apenas disputar três rondas.Mourinho procura a sexta final europeia de clubes, depois das vitórias na Liga dos Campeões em 2003/04 (FC Porto) e 2009/10 (Inter de Milão), na Taça UEFA de 2002/03 (FC Porto), na Liga Europa de 2016/17 (Manchester United), além da Liga Conferência Europa da última época.O técnico português é um histórico do futebol europeu, estatuto esse que agora também tem o guardião Rui Patrício, que no encontro da primeira mão se tornou, aos 35 anos, no jogador com mais partidas na "era" Liga Europa, com 67.Nessa partida, em Roma, Patrício deixou a sua baliza a zero, com um golo do jovem médio Bove, aos 63 minutos e após remate do inglês Abraham, a fazer a diferença no Olímpico.Obrigado a recuperar da tal desvantagem, o Bayer Leverkusen, equipa que caiu da Liga dos Campeões, no grupo conquistado pelo FC Porto, e que é agora comandada pelo antigo médio espanhol Xabi Alonso, ainda procura o seu primeiro título em provas europeias, após ter perdido as finais da Taça UEFA em 1988 e da Liga dos Campeões em 2002.A final da Liga Europa está agendada para 31 de maio, em Budapeste.