Liga Europa. Nomes grandes ficam pelo caminho

O futebol português ficou sem representantes , depois da eliminação consumada de Sporting de Braga e Benfica perante os italianos da Roma e os ingleses do Arsenal, respetivamente.Os minhotos, que já tinham perdido na "Pedreira" por 2-0, sofreram nova derrota na capital italiana por 3-1, enquanto o Benfica, na Grécia, foi eliminado nos últimos minutos do jogo da segunda mão frente ao Arsenal, que marcou o terceiro golo que fixou o 3-2 de que necessitava para se apurar, depois do 1-1 da primeira mão em Roma.Destaque para a eliminação de duas equipas alemães, Hoffenheim e, pelos noruegueses do Molde e pelos suíços do Young Boys, respetivamente.O Hoffenheim, atual 11.º classificado da Bundesliga, depois de empatar a três golos na Noruega, foi derrotado por 2-0, em casa, pelo Molde, cujo campeonato parou em meados de dezembro e ainda não retomou, obrigando a equipa a efetuar jogos particulares para preparar a sua participação na Liga Europa.Já o Bayer Leverkusen, atual quinto classificado da Bundesliga, sofreu dupla derrota perante o atual líder de um campeonato muito menos cotado como é o suíço, o Young Boys, que venceu na Suíça por 4-3 e impôs nova derrota na Alemanha por 2-0.Todavia, não foram só equipas alemãs a protagonizarem surpresas na competição, os ingleses do

Leicester

Nápoles

, com o português Ricardo Pereira como suplente utilizado, foram derrotados em casa por 2-0, depois do nulo verificado na República Checa, pelo Slavia de Praga, que carimbou o passaporte para os oitavos de final.De salientar ainda a eliminação dos italianos do, um dos grandes do "calcio", perante uma equipa pequena de Espanha, o Granada, que contou com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no "onze". Os espanhóis venceram em casa por 2-0 há oito dias e, apesar de derrotada por 2-1 em Itália, garantiram uma vaga na próxima fase.O Rangers não sentiu dificuldades para eliminar os belgas do Antuérpia, do português Buta, ao vencer na Bélgica por 4-3 e hoje, em casa, por 5-2.Meia surpresa foi a eliminação dos belgas do Brugge, que trouxeram da Ucrânia um empate a um golo, e que se deixaram eliminar pelo Dínamo Kiev, que cumpriu apenas duas jornadas do campeonato ucraniano, que lidera, depois da paragem da prova a 21 de dezembro de 2020.De registar, também, as dificuldades sentidas pelos italianos do, com Rafael Leão e Diogo Dalot a titulares, para eliminarem os atuais líderes do campeonato sérvio, o Estrela Vermelha (empataram em Belgrado a dois golos e em Milão a um golo, beneficiando dos dois golos marcados fora) e o apuramento dos gregos do, equipa treinada pelo português Pedro Martins e com José Sá, Rúben Semedo e Bruma no "onze", à custa dos holandeses do PSV Eindhoven, que ontem venceram por 2-1, resultado insuficiente depois da derrota em Atenas por 4-2, na primeira mão.O Manchester United, com Bruno Fernandes no "onze", empatou em casa frente à Real Sociedad, mas seguiu em frente, depois de ter vencido fora por 4-0 na primeira mão, enquanto os franceses do Lille, com Tiago Djaló e Xeka a titulares, voltaram a perder por 2-1 com os holandeses do Ajax e foram eliminados.Já os ucranianos do Shakhtar, treinados por Luís Castro, venceram os israelitas do Tel Aviv, de André Geraldes, por 1-0 e estão apurados.