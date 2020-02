Liga Europa. Quatro treinadores e 21 jogadores portugueses

Os “wolves”, que ultrapassaram, juntamente com o Sporting de Braga, o Grupo K, são orientados por Nuno Espírito Santo, que tem ao seu dispor oito jogadores lusos, incluindo o reforço Daniel Podence (ex-Olympiacos).



O guarda-redes Rui Patrício, o defesa Rúben Vinagre, os médios Rúben Neves, João Moutinho e Bruno Jordão e os avançados Pedro Neto e Diogo Jota completam o contingente luso da mais portuguesa das equipas do futebol internacional.



A formação comandada pelo ex-guarda-redes do FC Porto é uma das três da “Premier League” nos 16 avos de final e todas contam com representantes lusos, dois deles reforços de inverno.



No Manchester United, o médio Bruno Fernandes chegou do Sporting, a troco de 55 milhões de euros -- mais 25 variáveis -, juntando-se a Diogo Dalot, enquanto o Arsenal, que ajudou a eliminar o Vitória, contratou Cédric ao Southampton.



Os “gunners” vão disputar o acesso aos “oitavos” com os gregos do Olympiacos, que são orientados por Pedro Martins e contam com um trio de futebolistas lusos, o guarda-redes José Sá e os defesas Bruno Gaspar e Rúben Semedo.



Outros futebolistas bem situados



A representação nacional estende-se a outros fortes candidatos ao título, casos do tricampeão Sevilha, de Julen Lopetegui, que conta com o defesa Daniel Carriço e o médio Rony Lopes, e que vai defrontar o Cluj, de Camora e Luís Aurélio.



O Eintracht Frankfurt, outros dos carrascos do Vitória, tem os avançados André Silva e Gonçalo Paciência, e o Ajax o guarda-redes Bruno Varela, habitual suplente.



Em matéria de treinadores, e além de Wolverhampton e Olympiacos, mais duas equipas são orientadas por portugueses, a Roma, por Paulo Fonseca, e o Shakhtar Donetsk, adversário do Benfica, por Luís Castro.



No total, e contando com as equipas lusas, são oito os técnicos lusos nos 16 avos de final, em 32 equipas, sendo que o segundo país com mais treinadores é a Espanha, com quatro.



Dos clubes mais cotados, apenas os italianos do Inter Milão e os alemães do Wolfsburgo e do Bayer Leverkusen, os adversários do FC Porto, não têm elementos lusos.