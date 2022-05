Liga Europa. Rangers-Eintracht Frankfurt em final inédita

A final tem a importância de representar a conquista de um troféu, mas também o grande aliciante de apurar o vencedor diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões.O Rangers fechou a Liga escocesa na vice-liderança, atrás do campeão e rival Celtic, pelo que precisará de participar na terceira pré-eliminatória de apuramento na "Champions", enquanto o Eintracht terminou a Bundesliga em 11.º e sem possibilidades de apuramento europeu.Na ocasião, numa final ainda a duas mãos, a formação de Frankfurt garantiu a vitória devido à antiga regra dos golos fora, depois de ter perdido no terreno do Borussia Moenchengladbach por 3-2, e ter vencido em casa por 1-0.Dessa final, mantêm-se na equipa escocesa o guarda-redes Allan Mcgregor, atualmente com 40 anos e habitual titular, e o médio norte-irlandês Steven Davis, de 37, também uma opção regular, mais por Steven Gerrard, que saiu em novembro.Gerrard deixou o Rangers para assinar pelo Aston Villa, da Liga inglesa, e foi substituído pelo antigo internacional neerlandês Giovanni van Bronckhorst, um ex-jogador dos "protestantes" que orientou a equipa já na reta final da fase de grupos e na fase a eliminar.Até chegar à final, os escoceses disputaram 16 jogos – entre os quais o "play off" inicial de apuramento e o "play off" de acesso aos oitavos de final -, mais quatro do que o Eintracht Frankfurt, apurado diretamente e líder na fase de grupos.No percurso, o Rangers, que eliminou o Sporting de Braga nos quartos de final (derrota por 1-0 em Braga e vitória por 3-1, após prolongamento, em Glasgow), tem o argumento de ter afastado dois "pesos pesados" do futebol germânico.No "play off" de apuramento para os "oitavos", a equipa afastou o Borussia Dortmund (vitória por 4-2 fora e 2-2 em casa), e nas meias-finais o Leipzig (derrota por 1-0 fora e vitória por 3-1 em casa).Já o Eintracht, apesar de menos jogos, chega invencível à final, sem uma única derrota nos 12 jogos disputados, com sete triunfos e cinco empates, num percurso em que, já na fase a eliminar, afastou Bétis, FC Barcelona e West Ham.A final da Liga Europa está agendada para quarta-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, e será arbitrada pelo esloveno Slavko Vincic.