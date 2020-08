Liga Europa. Rio Ave e Sporting conhecem primeiros adversários

Na terça-feira, será a vez de o Sporting ficar a saber a equipa ou equipas que poderá defrontar na terceira pré-eliminatória da prova, depois de ter falhado o acesso direto à fase de grupos, ao terminar a última edição da I Liga portuguesa no quarto lugar. Neste sorteio, os "leões" terão igualmente o estatuto de cabeças de série.Da longa lista de 34 possíveis adversários dos vila-condenses existem algumas equipas bem simpáticas, como o Lincoln, de Gibraltar, o Progrés, do Luxemburgo, o Hibernians, de Malta, o Riteriai, da Lituânia, o Bala Town, do País de Gales ou o B36 Tórshavn, das Ilhas Faroé.Mesmo que desportivamente sejam em teoria acessíveis, rivais como o Kaisar, do Cazaquistão, o Neftci, do Azerbaijão, e o Sfintul, da Moldávia, prometem complicar a vida à formação portuguesa, sobretudo caso tenha que jogar fora, devido à logística e à duração das viagens.Os gregos do Aris e OFI Creta podem complicar a vida do Rio Ave, assim como o Servette, da Suíça, os suecos do IFK Gotemburgo e do Hammarby, ou até o Bodo/Glimt, vice-campeão norueguês e equipa que atualmente lidera o campeonato do seu país com larga vantagem (10 pontos), sem derrotas e com apenas dois empates em 15 jogos.No lote de possíveis adversários, destaque também para a presença do Kukesi, do Laçi e do Teuta, três equipas da Albânia.

Depois da estreia auspiciosa em 2014/15, em que alcançou a fase de grupos, o Rio Ave caiu na terceira pré-eliminatória em 2016/17 e ficou pela segunda pré-eliminatória em 2018/19.





"Leões" na expetativa



No primeiro dia de setembro, o Sporting ficará a saber o seu adversário ou possíveis adversários na terceira pré-eliminatória, sendo certo que PSV Eindhoven, Besiktas, AEK Atenas e Rostov não poderão defrontar os "leões", por estarem igualmente do lado dos cabeça de série.Charleroi (Bélgica), Desna (Ucrânia), Alanyspor (Turquia), Sonderjyske (Dinamarca), Αnorthosis Famagusta (Chipre), St. Gallen (Suíça), Vojvodina (Sérvia) e Lokomotiva Zagreb (Croácia) são as equipas que já asseguraram um lugar nesta ronda e que podem calhar ao Sporting.A terceira pré-eliminatória joga-se em 24 de setembro e o "play-off disputa-se em 1 de outubro, numa fase bem cedo da temporada que pode ser determinante para o Sporting, já que um "tropeção deixa a equipa de Rúben Amorim prematuramente fora das competições europeias.

Esta época, a final da Liga Europa está marcada para Gdansk, na Polónia.