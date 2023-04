Liga Europa. Roma de José Mourinho visita Feyenoord

Um ano depois da conquista da Liga Conferência Europa, terceira prova da hierarquia da UEFA, a formação italiana está na corrida à segunda, que o técnico luso já arrebatou, em 2016/17, pelo Manchester United, depois de ter vencido também a antecessora Taça UEFA pelo FC Porto, em 2002/03.



Mourinho, de 60 anos, conduziu os romanos ao segundo posto no Grupo C, atrás do Betis e à frente de Ludogorest e HJK, e, depois, às eliminações de Salzburgo (0-1 fora e 2-0 em casa) e Real Sociedad (2-0 em casa e 0-0 fora).



O próximo desafio do técnico bicampeão europeu (FC Porto, em 2003/04, e Inter, em 2009/01) é o Feyenoord, que está a efetuar uma temporada de grande qualidade, na Europa e nos Países Baixos, onde lidera o campeonato oito pontos à maior sobre Ajax e PSV.



Os neerlandeses, campeões europeus em 1969/70 e vencedores da Taça UEFA em 1973/74 e 2001/02, só perderam uma vez no campeonato e duas na Liga Europa, ambas no Grupo F, que venceram, com os mesmos oito pontos de Midtjylland, Lazio e Sturm Graz.



Nos oitavos de final, eliminaram os ucranianos do Shakhtar Donetsk, com um 1-1 na neutra Varsóvia e um impressionante 7-1 na "banheira" de Roterdão.



A Roma tem pela frente um adversário muito qualificado, mas, com o internacional luso Rui Patrício como "dono" da baliza, está também a efetuar uma temporada muito positiva, sendo terceira na muito exigente Serie A, apenas atrás de Nápoles e Lazio.



Desafios interessantes



O jogo do "De Kuip" abre, pelas 17h45 (em Lisboa), os "quartos", que têm mais três jogos às 20h00, entre os quais a receção da Juventus, vencedora da Taça UEFA em 1976/77, 1989/90 e 1992/93, ao Sporting, "carrasco" do Arsenal nos "oitavos".



As atenções centram-se também em Old Trafford, onde o Manchester United, que já arrebatou a Taça da Liga inglesa, está nas "meias" da Taça de Inglaterra e é quarto na Premier League, recebe o Sevilha, dececionante 13.º da liga espanhola.



Pelo que têm feito em 2022/23, desde o fim da segunda "era" Cristiano Ronaldo, os "red devils", de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, são claros favoritos, mas é preciso não esquecer que os andaluzes são os "reis" da Liga Europa.



O clube agora orientado por José Luis Mendilibar, depois de ter sido comandado por Julen Lopetegui e Jorge Sampaoli, venceu a prova por quatro vezes (2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2019/20) e soma ainda duas edições da Taça UEFA (2005/06 e 2006/07).



O outro embate dos "quartos" é o menos mediático, opondo os alemães do Bayer Leverkusen, vencedores da Taça UEFA em 1987/88, aos belgas do Saint-Gilloise, vencedores do agrupamento em que o Sporting de Braga foi afastado da prova.



A segunda mão dos quartos de final realiza-se em 20 de abril, com todos os jogos às 20h00 (em Lisboa), já se sabendo que o vencedor do embate entre Juventus e Sporting medirá forças nas "meias" com o Mancheter United ou o Sevilha.