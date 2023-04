Liga Europa. Roma procura eliminar o Feyenoord

No Estádio Olímpico, a formação romana, terceiro classificada da Serie A, a 19 pontos do líder e quase campeão Nápoles, está em desvantagem face ao tento de Mats Wieffer, que decidiu o jogo da primeira mão dos "quartos" aos 53 minutos.Campeão em título da Liga Conferência Europa, face ao triunfo em 2021/22 na primeira edição, a Roma precisa da mesma "receita" das eliminatórias anteriores, em que bateu em casa por 2-0 os austríacos do Salzburgo (também depois de um desaire fora por 1-0) e os espanhóis da Real Sociedad.Os transalpinos, com o português Rui Patrício invariavelmente na baliza, procuram o primeiro troféu da Liga Europa, que Mourinho já conquistou, em 2016/17, ao serviço dos ingleses do Manchester United, depois de também ter arrebatado a antecessora Taça UEFA, em 2002/03, pelo FC Porto.Os neerlandeses, que na fase de grupos já perderam no Olímpico, por 4-2, face à Lazio, estão à procura de um quarto troféu europeu, depois das conquistas da Taça dos Campeões Europeu, em 1969/70, e da Taça UEFA, em 1973/74 e 2001/02.A exemplo do embate entre os romanos e os neerlandeses, também os restantes três prometem emoção, face aos "inconclusivos" resultados dos embates da primeira mão.Em Espanha, o Sevilha, "rei" da prova, com quatro cetros (2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2019/20), aos quais junta duas edições da Taça UEFA (2005/06 e 2006/07), recebe o Manchester United, após o "milagre" de Old Trafford (2-2).Os "red devils" estiveram a vencer por 2-0, com um "bis" do austríaco Sabitzer, e poderiam ter chegado à goleada, merecendo destaque um remate de Antony ao "ferro", mas, sobre o final, dois autogolos escreveram uma igualdade "mentirosa".O que conta é, porém, o resultado, pelo que o embate do Sánchez Pizjuán começa do zero, sendo que, do lado dos ingleses, há uma baixa muito importante, a do português Bruno Fernandes, que está suspenso, ao contrário do compatriota Diogo Dalot.Por seu lado, os belgas do Saint-Gilloise recebem os alemães do Bayer Leverkusen depois de um positivo empate a um na Alemanha, onde até estiveram a vencer, com um tento de Boniface, cedendo a igualdade apenas aos 82 minutos (golo de Wirtz).A segunda mão dos quartos de final completa-se com a receção do Sporting à Juventus, que, na primeira mão, em Turim, foi secundarizada pelos "leões", mas, "à italiana", acabou por vencer por 1-0, graças a um tento de Federico Gatti (73 minutos).Nas meias-finais, já se sabe que o vencedor do embate entre Juventus e Sporting medirá forças nas "meias" com o Manchester United ou o Sevilha, enquanto Roma ou Feyenoord terão pela frente Saint-Gilloise ou Bayer Leverkusen.