Liga Europa. Spartak Moscovo, de Rui Vitória, nos oitavos de final

Um golo de Zelimkhan Bakaev, aos 17 minutos, permitiu que os russos vencessem por 1-0 na visita à capital polaca, num encontro no qual o Legia atuou de início com os portugueses Yuri Ribeiro, André Martins e Josué, e ainda utilizou Rafael Lopes no segundo tempo.



O Spartak terminou no topo do Grupo C, em igualdade com o Nápoles, ambos com 10 pontos, mas beneficiando da vantagem no confronto direto com os napolitanos, que bateram por 3-2 o Leicester e atiraram os ingleses para os 'play-offs' de acesso à Liga Conferência Europa.



Com o internacional luso Mário Rui na lateral esquerda, os italianos marcaram por intermédio de Adam Ounas e Elif Elmas, este por duas vezes, enquanto Jonny Evans e Kiernan Dewsbury-Hall assinaram os tentos dos 'foxes'.



O Olympiacos, comandado por Pedro Martins, ficou no segundo posto do Grupo D, com nove pontos, e vai participar nos 'play-offs' de acesso aos oitavos de final, face à derrota por 1-0 no terreno do Antuérpia, com um golo de Michel-Ange Balikwisha.



Os gregos, que contaram com Rony Lopes no 'onze', ficaram a três pontos do líder Eintracht Frankfurt (12 pontos), que empatou 1-1 com o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, e segue diretamente para os 'oitavos' da prova, ao passo que os turcos já tinham 'agarrado' a terceira posição.



No Grupo B, a Real Sociedad venceu por 3-0 a 'decisão' com o PSV Eindhoven e segue sem frente na prova, com mais um ponto do que os holandeses, que utilizaram o extremo Bruma de início.



A liderança do grupo já tinha sido assegurada, na ronda anterior, pelo Mónaco, que hoje empatou 1-1 em casa do Sturm Graz, com Gelson Martins a ser lançado nos monegascos nos minutos finais.



Lyon e Rangers, que tinham assegurado os dois primeiros lugares do Grupo A, empataram 1-1, em França, enquanto o Sparta de Praga venceu o Brondby por 2-0 e garantiu a terceira posição, bem como a presença nos 'play-offs' de acesso à Liga Conferência Europa.



Ainda hoje, o Sporting de Braga decide o futuro na competição, com a receção ao Estrela Vermelha. Os minhotos estão no segundo posto do Grupo F, com nove pontos, menos um do que os sérvios, e mais um face ao Midtjylland, terceiro, que, à mesma hora, visita o Ludogorets.