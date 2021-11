Liga Europa. Sp.Braga parte em busca do apuramento

A duas jornadas do final desta fase, os bracarenses são primeiros, com nove pontos, seguidos dos sérvios do Estrela Vermelha, com sete e que nesta ronda recebem os búlgaros do Ludogorets (um ponto), enquanto o Midtjylland soma cinco.No novo formato da Liga Europa, os vencedores de cada grupo apuram-se para os "oitavos", enquanto os segundos posicionados são obrigados a disputar um "play-off" com as equipas despromovidas da Liga dos Campeões, que apuram mais oito.Já os terceiros classificados de cada grupo caem para um "play-off" semelhante, mas da recentemente criada Liga Conferência Europa.





Nestas contas, o Sporting de Braga, que vem de uma goleada alcançada frente ao Santa Clara na Taça de Portugal (6-0) – com uma grande exibição do jovem Vítor Oliveira (quatro golos) -, tem bons argumentos para, pelo menos, garantir a continuidade na prova.





Dos 16 jogos desta quinta jornada, o embate entre Spartak Moscovo e Nápoles é o único antecipado, para quarta-feira a partir das 15h30 (horas de Lisboa), estando os restantes agendados para o dia tradicional, na quinta-feira, com um primeiro bloco às 17h45, e os restantes às 20h00.